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اول صورة لـ انجي خوري بعد ترحيلها من دبي!

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انجي خوري

انجي خوري

نشرت انجي خوري اول صورة لها على حسابها على انستغرام بعد الانباء المتداولة عن توقيفها قبل يومين في مداهمة تمت بعد منتصف الليل داخل احد الفنادق في دبي وترحيلها الى سوريا.

وقد ظهرت انجي خوري في الصورة بإطلالة مثيرة بشورت قصير وهي تكشف عن بطنها دون ان اي تعليق حول حقيقة ترحيلها.

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وبحسب المعلومات، التي نقلتها بعض المواقع، فأن موضوع توقيف انجي خوري لا يتعلق بأية وشاية أو تحريض، وإنما نتيجة تصرفات لفتت انتباه رجال الامن قبل الحفلة التي كان من المفترض ان تشارك فيها أنجي مع الفنان وديع الشيخ غدا الخميس.

يذكر ان انجي خوري كان قد تم ترحيلها منذ فترة قصيرة من لبنان الى الامارات.

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