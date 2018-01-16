اول صورة لـ غادة عبدالرازق من كواليس مسلسل “ضد مجهول” الذي سيعرض...

اول صورة لـ غادة عبدالرازق من كواليس مسلسل “ضد مجهول” الذي سيعرض في رمضان 2018 فن

مواضيع مختارة

نشر المنتج تامر مرسي، اول صورة للنجمة المصرية غادة عبدالرازق من كواليس مسلسل “ضد مجهول”، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وكتب “مرسي” من خلال حسابهعلى انستغرام: “أول يوم تصوير، ضد مجهول، رمضان ٢٠١٨ إن شاء الله، تامر مرسي سينرجي غادة عبدالرازق، مسلسلات رمضان قريبا”.

مسلسل “ضد مجهول” بطولة غادة عبدالرازق، وحنان مطاوع، ومحمد دياب، وفراس سعيد، ومحمد كيلاني، ورانيا منصور ومحمد جمعة وتأليف أيمن سلامة وإنتاج تامر مرسي وإخراج طارق رفعت.