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اول صورة لـ غادة عبدالرازق من كواليس مسلسل “ضد مجهول” الذي سيعرض في رمضان 2018

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نشر المنتج تامر مرسي، اول صورة للنجمة المصرية غادة عبدالرازق من كواليس مسلسل “ضد مجهول”، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

المنتج المنتج تامر مرسي والممثلة غادة عبدالرازق من كواليس مسلسل “ضد مجهول”

وكتب “مرسي” من خلال حسابهعلى انستغرام: “أول يوم تصوير، ضد مجهول، رمضان ٢٠١٨ إن شاء الله، تامر مرسي سينرجي غادة عبدالرازق، مسلسلات رمضان قريبا”.

مسلسل “ضد مجهول” بطولة غادة عبدالرازق، وحنان مطاوع، ومحمد دياب، وفراس سعيد، ومحمد كيلاني، ورانيا منصور ومحمد جمعة وتأليف أيمن سلامة وإنتاج تامر مرسي وإخراج طارق رفعت.

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