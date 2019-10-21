شاهدوا ايمن قيسوني يشارك في تظاهرات لبنان.. ويعلق: أنا نصي لبناني

شارك الممثل المصري أيمن قيسوني في التظاهرات اللبنانية التي انطلقت منذ يوم الخميس في جميع مناطق وشوارع لبنان

وقال ايمن قيسوني في لقاء مع إحدى المحطات اللبنانية إنه مصري من أم لبنانية وزوجته لبنانية ولذلك هو متواجد؛ لأنه يعتبر لبنان بلده الثاني، لافتا الى انه يشعر بوجع اللبنانيين منذ 2002.



واضاف: “الدور على لبنان كي يعلو صوته ويطالب بحقوقه مثله مثل جميع الشعوب العربية لانه هناك ارتفاع في اسعار بشكل مبالغ وهذا يعود بضرر كبير على البسطاء”.

يشار الى ان ايمن قيسوني متزوج من نسرين زريق، نجمة فريق فور كاتس الشهير والتي اعتزلت الفن منذ فترة طويلة.

وانتفض الشعب اللبناني بالمظاهرات من مساء الخميس في شوارع بيروت والمناطق اللبنانية بعد فرض ضريبة مالية على تطبيق الواتساب في لبنان وهي خدمة مجانية.

وكان عدد من الفنانيين شاركوا في المظاهرات في لبنان منهم نادين نجيم، وكارمن لبس، وجاد شويري، وراغب علامة، وماجي بو غصن وطوني عيسى ونخبة من الممثلين.