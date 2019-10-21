الصفحة الرئيسية فن شاهدوا ايمن قيسوني يشارك في تظاهرات لبنان.. ويعلق: أنا نصي لبناني

شاهدوا ايمن قيسوني يشارك في تظاهرات لبنان.. ويعلق: أنا نصي لبناني

بواسطة -
0 217

شارك الممثل المصري أيمن قيسوني في التظاهرات اللبنانية التي انطلقت منذ يوم الخميس في جميع مناطق وشوارع لبنان

وقال ايمن قيسوني في لقاء مع إحدى المحطات اللبنانية إنه مصري من أم لبنانية وزوجته لبنانية ولذلك هو متواجد؛ لأنه يعتبر لبنان بلده الثاني، لافتا الى انه يشعر بوجع اللبنانيين منذ 2002.

واضاف: “الدور على لبنان كي يعلو صوته ويطالب بحقوقه مثله مثل جميع الشعوب العربية لانه هناك ارتفاع في اسعار بشكل مبالغ وهذا يعود بضرر كبير على البسطاء”.

يشار الى ان ايمن قيسوني متزوج من نسرين زريق، نجمة فريق فور كاتس الشهير والتي اعتزلت الفن منذ فترة طويلة.

وانتفض الشعب اللبناني بالمظاهرات من مساء الخميس في شوارع بيروت والمناطق اللبنانية بعد فرض ضريبة مالية على تطبيق الواتساب في لبنان وهي خدمة مجانية.

وكان عدد من الفنانيين شاركوا في المظاهرات في لبنان منهم نادين نجيم، وكارمن لبس، وجاد شويري، وراغب علامة، وماجي بو غصن وطوني عيسى ونخبة من الممثلين.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.