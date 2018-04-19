باسل خياط بلوك مختلف في بوستر “الرحلة”

كشف الممثل السوري باسل خياط، عن الملصق الدعائي لمُسلسله المُقبل “الرحلة” عبر حسابه الرسمي على انستغرام.

وعلق “خياط” على الصورة المنشورة عبر حسابه، قائلًا: “الرحلة.. بالنجاح يا رب، مسلسل الرحلة”.

وظهر خياط علي البوستر بلوك جديد ومختلف عن أعماله السابقة .

وفي نفس السياق استقرت الشركة المنتجة للمسلسل، في بيان لها اليوم، على تغيير اسم المسلسل الجاري العمل في تصويره حاليًا، استعدادًا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل، ليصبح اسمه “الرحلة” استبدالًا للاسم القديم “​الرحلة 710​”.

يُشار إلى أن أسرة المسلسل سافرت مؤخرًا إلى بيروت لتصوير عدد من المشاهد التي تجمع بين عدد من الفنانين، ومنهم: “باسل خياط وريهام عبدالغفور ووليد فواز وحنان مطاوع”.

مسلسل “الرحلة” بطولة باسل خياط، ريهام عبدالغفور، وليد فواز، حنان مطاوع، مي سليم، ثراء جبيل، محمود حجازي، إسلام جمال، محمد مهران، وآخرين، وقصة نور شيشكلي، وسيناريو وحوار عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج حسام علي، وإنتاج مها سليم وأحمد سمير وتامر تمام.