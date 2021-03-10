عايد النجم السوري باسم ياخور شقيقته داليا المتواجدة في كندا بنشر صورة تجمعه بها عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، كما أرفق الصورة بتعليق واصفاً إياها بالحنون، والراقية، الهادئة والذكية.

وعلق ياخور: “كل عام وانت بألف خير بعيد ميلادك وبيوم المرأة العالمي كمان يا دلدول الرائعة وعقبال المية وأكتر يا روحي”. واختتم قوله بأنه يفتخر بها بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

لتعود داليا وترد على معايدة باسم بتعبيرها عن حبها العميق لأخيها، بقولها: “حبيب قلبي وأخي السند وصديقي”، مؤكدةً على أنه رغم بعد المسافات فهو قريب معنوياً، وتابعت بأنها تفتخر بكل شيء يفعله، كما تمنت أن يلتمّ الشمل بينهما عن قريب.

وقد لاقت المعايدة على حساب الفنان باسم الكثير من التفاعلات من قبل جمهوره ومتابعيه، حيث أشادوا بحب باسم لداليا، وشاركوه الفرح والاحتفال بميلاد شقيقته، فعلق أحدهم: “الله يديم المحبة عليكم وكل عام وهي بألف خير”، وعلق آخرون على جمال وإطلالة أخت باسم بقولهم: “العمر كله يا رب ما شاء الله أختك جميلة جداً”، لتعود داليا وترد “شكراً”.

كما صدفت وكان عدد من متابعات باسم، بذات يوم ميلاد أخته فعلقت إحدى المتابعات بأن ٩ آذار هو يوم ميلادها طالبةً هدية من باسم، ليرد باسم عليها: “كل سنة وأنت بألف خير وفرح واحلى برج الحوت”، وقالت أخرى: “مشتركين بيوم الميلاد، العمر كلو صحة وسعادة” ليعود باسم وأخته ويعايدانها: “كل سنة وانت سالمة”.

بينما تمنى البعض الآخر أن يتم اللقاء بين الاثنين عن قريب، وتفاعل النجم السوري فادي صبيح وعايد شقيقة باسم، كما رد عليه باسم “حبيبي فادو الغالي”.

أما على الصعيد الفني فشارك الفنان باسم ياخور في المسلسل العربي الخليجي المشترك “المنصة” في جزئه الثاني، والمقرر عرضه قريباً، بعدما لاقى نجاحاً لافتاً في جزئه الأول، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، في دول عدة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يتطرق إلى قضية تداول المعلومات السرية عبر الشبكة، وهو من إخراج المصري ياسر سامي، ويعتبر المسلسل أول مشروع إماراتي يتم عرضه على شبكة “نتفليكس” في جميع أنحاء العالم.

ومن جانب آخر، سيكون متواجدا في مسلسل “على صفيح ساخن” والمتوقع عرضه في السباق الدرامي لموسم رمضان 2021، وهو مسلسل سوري اجتماعي تشويقي، تقوم أحداثه في الوقت الراهن، ويروي قصة عائلة سورية تعيش تحديات معقدة في الحياة، كما يلقي الضوء على العلاقات الأسرية الشائكة بين العائلة الواحدة، وفق سياق درامي مختلف لم يسبق وتطرّق إليه أي عمل سوري من قبل بحسب القائمين على العمل.

وهو من إخراج سيف الدين سبيعي، وتأليف علي وجيه، ويامن الحجلي، كما أنه يضم مجموعة من ألمع النجوم نذكر منهم كاريس بشار، فادي صبيح، يامن الحجلي، سلوم حداد، وأمل بوشوشة وغيرهم الكثير من الفنانين.