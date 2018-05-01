باسم ياخور يقدم “كاش مع باسم” على الفضائية السورية في رمضان

كشف الفنان باسم ياخورأنه سيقدم خلال شهر رمضان برنامجا على الفضائية السورية يحمل اسم “كاش مع باسم”.

وقال باسم، في حديث مع موقع “سيدتي”، إن البرنامج من النوع الجديد، سيكون به هدايا تفوق الــ 300 مليون ليرة سورية، وسيتم من خلال البرنامج تقديم أربع سيارات لأربعة رابحين، وأيضًا سيتم تقديم موبايلين حديثين بشكل يومي، كما أنه في نهاية البرنامج، ستقدم أربع منح دراسية لأربعة طلاب لدراسة الطب البشري، وعن الفكرة، قال ياخور: بما أن رمضان شهر الخير، أحببنا أن نطل من خلال هذا البرنامج، الذي سيحمل نوعًا جديدًا من التقديم، بطريقة لا تخلو من الكوميديا.