باسم يوسف سعيد بنجاح برنامج “Plant B”

اعرب الفنان المصري الساخر باسم يوسف عن سعادته بنجاح التجربة الجديدة التي يخوضها خلال شهر رمضان من خلال برنامج Plant B.

وكتب باسم يوسف في تدوينة عبر حسابه على الفايسبوك: “في اقل من اربع ايّام و تلات حلقات قناة plantBtv عدت ١٠٠الف مشترك ع اليوتيوب . اللي شغالين في المجال ده عارفين قد ايه صعب ان قناة بادية من الصفر توصل للعدد ده في وقت قصير زي ده.”

وتابع باسم يوسف: “مش بنتكلم ع المشاهدات لا على الاشتراك. و زود على ده كمان اننا بنتكلم في موضوع ممكن يكون زي ما بيقولوا “مثير للجدل” و في رمضان . لكن انا اتفاجأت بكمية الرسايل اللي بتيجي و بتقول قد ايه هما كانوا محتاجين المحتوى ده .”

واضاف باسم يوسف: “انا سعيد جدا برد الفعل . و عارف ان فيه ناس مش مقتنعة. و ده متوقع . انا باقترح أنكم تدوا لنفسكم فرصة. شوفوا الحلقات كلها . ادخلوا على الموقع . شوفوا المقالات اللي هناك. شوفوا ال سي في بتاع الدكاترة اللي استضفناهم. كله على الموقع. و قلت اكتر من مرة مش لازم تبقى نباتي . مجرد اسمع معلومات ممكن تصير اهتمامك . اللينك للحلقة التالتة هنا . حلقة مهمة جدا عن …. ليلة الدخلة 🙂 “