بالأسماء… 72 فناناً عربياً رحلوا في الـ 2017! فن

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بين محطتى الوصول والمغادرة سلسلة طويلة من سنوات العمر، الكثير من البشر يرحل دون أن يتعدى عطاؤه مجتمعه الصغير المحيط به، وآخرون يرحلون بعد أن يذيع صيتهم وشهرتهم، يغيّبهم الموت تاركين خلفهم رصيدا هائلا من الأعمال التى تخلد ذكراهم.

ومن ابرز الفنانين العرب الراحلين في الـ 2017 كانت “كريمة مختار” الفنانة القديرة التى تألقت فى دور الأم، وشادية دلوعة السينما المصرية التى قدمت خلال مشوارها الفني أكثر من 150 فيلما ومسرحية واحدة هي “ريا وسكنية”، وأكثر من 500 أغنية.

وفيما يلي قائمة بـ فناناً عربياً رحلوا في الـ 2017:

في لبنان كانت الخسارة 6 فنانين (سيد الطبلة ستراك سركيسيان، الكاتبة للشاشتين جنفياف عطالله، الممثلان كمال أبو شقرا، وإسماعيل نعنوع، المخرجان جان شمعون، وجلال خوري)

في مصر (الناقد أحمد الحضري، الناقدة نهاد صليحة، الفنانة كريمة مختار، المخرج محمد كامل القليوبي، الممثل صلاح رشوان، المايسترو علي عثمان، الممثل أحمد راسم، المخرج عادل صادق، الناقد سمير فريد، الناقد الطاهر مكي، الملحن رفعت جرانة، عازف الأورغ يسري رمزي، الملحن إبراهيم رجب، الممثل مظهر أبو النجا، الناقد مصطفى درويش، المذيعة صفاء حجازي، الممثل المرسي أبو العباس، الملحن مأمون المليجي، المذيع والممثل عمرو سمير، الناقد أسامة عفيفي، مطرب الأوبرا محسن فاروق، الراقصة غزل، المنتج حسين علي ماهر، الكاتب محفوظ عبد الرحمن، الناقد فوزي سليمان، المخرج محمد راضي، الممثل رؤوف مصطفى، الفنانة الكبيرة شادية، الإعلامية سامية صادق).

ومن باقي العالم العربي (رفيق سبيعي، أرزقي رابح، المخرج الجزائري حاج رحيم، عميد الموسيقى الأندلسية مولاي بن كريزي، الفنان الجزائري جعفر باك، المغني الجزائري صنهاجي، الممثل المغربي محمد حسن الجندي، الممثلة التونسية خديجة بن عرفة، الممثل رياض وردياني، الملحن التونسي توفيق زغندة، المسرحي المغربي الخميسي، الناقد السوري بشار إبراهيم، الممثلة التونسية رجاء بن عمار، الفنانة السورية هالة حسني، الممثل التونسي محمد عكاري، المطرب الجزائري سيد أحمد زقيش، الفنان الجزائري بلاوي هواري، الممثل التونسي سليم محفوظ، المخرجة السورية غادة مردم بك، المخرج الجزائري يوسف بو شوشي، الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا، الممثل التونسي رمضان شطا، الممثل الجزائري رشيد زغيمي، المسرحي التونسي حاتم الغانمي، الممثل التونسي الهادي الزغلامي، الناقد السوري صلاح دهني، الفنان العراقي بدري حسون فريد، مصمم الأزياء التونسي عز الدين عليا، المطرب والملحن أبو بكر سالم).