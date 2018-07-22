بالتفاصيل: ياسمين صبري تلحق ب”الديزل” أخيرا

تداركت الفنانة ياسمين صبري غيابها الطويل عن تصوير فيلم “الديزل”، بسبب خضوعها لعلاج طبيعي خارج البلاد في ركبتها، وعادت مساء أمس الجمعة إلى موقع التصوير، لتعيد الأمل لصنّاع الفيلم بإمكانية اللحاق بموسم عيد الأضحى

ياسمين صبري الغائبة عن مصر منذ ثلاثة أسابيع بسبب خضوعها لبرنامج علاج طبيعي بعد جراحة عاجلة في أربطة الركبة والغضروف، تأخرت كثيرا عن تصوير مشاهدها في فيلم “الديزل” مع النجوم محمد رمضان وهنا شيحة وفتحي عبد الوهاب، وتم تعويض غيابها بالاستعانة بممثلة تحل مكانها “دوبليرة” للقيام بمشاهد الحركة والمطاردات، كما قدمت بعض المشاهد التي لا تحتاج ظهور وجه ياسمين صبري، ولكن تبقى عدة مشاهد لا يمكن تصويرها بدون ظهور وجه بطلة الفيلم، ولهذا عادت ياسمين صبري لإنقاذ الموقف، وستستمر في استكمال تصوير الفيلم لمدة أسبوع كامل

المصدر: Sayidaty.net

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