بالصوت- كاظم الساهر يغني شارة مسلسل “الواق واق” ‎

تم إطلاق تتر مسلسل “الواق واق” المنتظر عرضه في شهر رمضان المبارك 2018 على أحد التطبيقات.

وقد سجّل أغنية الشارة هذه الفنان العراقي ​كاظم الساهر​، والتي حملت عنوان “نحنا ما بدنا شي”. الأغنية من كلمات الشاعرة ​سهام الشعشاع​ وألحان الموسيقار ​طاهر ماملي​.

“الواق واق” مسلسل كوميدي اجتماعي من تأليف الدكتور ​ممدوح حمادة​ وإخراج الليث حجو ومن بطولة ​باسم ياخور​، ​رشيد عساف​، ​شكران مرتجى​، ​محمد حداقي​، ​أحمد الأحمد​ و​مرام علي​، وغيرهم من الممثلين المحترفين.

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من النازحين السوريين الذين تتوه بهم السفينة، وتحطّ بهم الرحال في جزيرة “الواق واق” المهجورة.