بالصوت- كاظم الساهر يغني شارة مسلسل “الواق واق” ‎

تم إطلاق تتر مسلسل “الواق واق” المنتظر عرضه في شهر رمضان المبارك 2018 على أحد التطبيقات.
وقد سجّل أغنية الشارة هذه الفنان العراقي كاظم الساهر، والتي حملت عنوان “نحنا ما بدنا شي”. الأغنية من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع وألحان الموسيقار طاهر ماملي.
“الواق واق” مسلسل كوميدي اجتماعي من تأليف الدكتور ممدوح حمادة وإخراج الليث حجو ومن بطولة باسم ياخور، رشيد عساف، شكران مرتجى، محمد حداقي، أحمد الأحمد ومرام علي، وغيرهم من الممثلين المحترفين.
وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من النازحين السوريين الذين تتوه بهم السفينة، وتحطّ بهم الرحال في جزيرة “الواق واق” المهجورة.