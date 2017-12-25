بالصورة – في انتظار الحكم عليها… “إنستغرام” يشتعل بالسخرية من غادة عبد...

بالصورة – في انتظار الحكم عليها… “إنستغرام” يشتعل بالسخرية من غادة عبد الرازق لهذا السبب فن

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نشرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة تضمنت جزءًا من حديث شريف. وجاء فيه: “ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك”.

وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين وصل إلى أكثر من 21 ألفاً في ساعات قليلة. وعلق بعضهم ساخراً: “ربنا يهديكي” و”قولي يا طاهرة” و”ما شاء الله قلبها عامر بالإيمان” و”الله عليك يا طاهرة” و”ربنا يزود إيمانك يا تقية”. فيما عمد بعضهم إلى تصحيح الحديث.

ويشار إلى أن الفنانة تنتظر صدور حكم محكمة جنح المعادي بحقها في قضية الفعل العلني الفاضح.

وقد رفعها ضدها المحامي سمير صبري المحامي واتهمها بارتكاب الفعل الفاضح وقال إنها تواصلت مع معجبيها وردت على تساؤلاتهم وهي في حالة تشبه السكر وبملابس النوم.

وأضاف أن تصرفها هذا يعتبر فعلاً خادشاً للحياء العام. وقد تعرضت الممثلة على إثر ذلك لهجوم شديد من المتابعين.