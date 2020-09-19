شاركت الفنانة المصرية “هالة صدقي” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصوره لها مع المطرب الشعبي “مصطفى حجاج” صاحب الاغنية الشهيرة “يا بتاع النعناع”، وظهرا جنبا إلي جمب داخل مياه البحر بأحد القرى السياحية بالساحل الشمالي

وأرفقت هالة صدقي تلك الصورة بالتعليق قائلة:” كل يوم لازم انزل اتمرن واعوم و ممكن الاقي سمك لكن المره دي لاقيت مصطفى حجاج .. ولاقيته منعنع يا منعنع”. وتفاعل الجمهور مع تلك الصورة بشكلٍ لافت.

في سياقٍ آخر، سخرت الفنانة هالة صدقي خلال الأيام الماضية من أحد الأخبار التي ترددت حولها بخصوص تلقيها طلبات جديدة للزواج تخطت ال 100 الف، وعلقت علي هذا الخبر وقالت “تزايد عدد الطلبات وسيلغي الطلب اللي من غير دمغه وعلي ما افرز كل الطلبات دي هكون مت واعتقد ان الورثه هما اللي هيتجوزوا بحبكم بجد”.

وعلى الصعيد الفنى، يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي كانت مشاركتها في “مسلسل ليه لأ ؟”، تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف وبطولة أمينة خليل، شيرين رضا، محمد الشرنوبى، هانى عادل، وعمر السعيد ومحسن محيى الدين وناردين فرج وصدقى ضخر وعمر الشناوى، ويتناول العمل عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التى يمر بها الأبناء ويعترض عليها الآباء.