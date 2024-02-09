طرحت منصة «WATCH IT» البوستر الدعائي لـ مسلسل مسار إجباري عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام خلال الساعات القليلة الماضية، والذي تصدره النجم الشاب أحمد داش كاشفا عن ملامح شخصيته.

أحمد داش بملامح مختلفة

وشاركت «WATCH IT» البوستر الرسمي لمسلسل مسار إجباري عبر حسابها بموقع إنستجرام، والذي ظهر خلاله أحمد داش بملامح مختلفة، حيث حرص على إطلاق لحيته من أجل العمل الدرامي المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2024.

تفاصيل شخصية أحمد داش في مسار إجباري

يجسد أحمد داش في مسلسل مسار إجباري شخصية شاب متطلع للمستقبل وبشوش، يفكر كيف يجلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة، يكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف حياتية صعبة تغير من واقعه البسيط، ويظهر من خلال الصور الأولى له من المسلسل بلوك مختلف وقرر اطلاق لحيته بشمل مميز في إطار شبابي.

من ناحية أخرى، يواصل أحمد داش، تصوير مشاهده في مسلسل «مسار إجباري» الذي يشارك في بطولته مع الفنان عصام عمر، والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2024.

مسلسل مسار إجباري

وتدور أحداث مسلسل مسار إجباري، في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة شاب يسعى لتحقيق حلمه، لكنه يواجه العديد من التحديات والعقبات، المسلسل مكون من 15 حلقة.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ويشارك في بطولة مسلسل مسار إجباري، النجمان أحمد داش وعصام عمر، والنجمة بسمة، إلى جانب عدد من النجوم الشباب.

يذكر أن أحمد داش شارك في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر تريند محركات البحث وقت عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢.

ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك به في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

محطات في حياة أحمد داش

وحصل أحمد داش على جائزة الممثل المفضل في جوائز اختيار الأطفال نكلوديون The Nickelodeon Kids’ Choice Awards والتي أقيمت فاعليتها في أبو ظبي في سبتمبر 2023، كما شارك في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل سابع جار، الحرامي.

كما نافس في مواسم رمضان الدرامية بمسلسلات طايع، البرنس، نسل الأغراب، والاختيار 2، تميّز داش سينمائيًا بفيلمي كازابلانكا 2019 وأبو صدّام 2021 ونافس الأخير في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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