بالصور- أنغام تثير الجدل بإطلالتها حديثاً بفستان إرتدته قبل 5سنوات فن

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أثارت الفنانة المصرية ​أنغام​، الجدل مؤخراً بعد إطلالتها الأخيرة مرتديةً الفستان نفسه الذي كانت قد إرتدته منذ حوالي خمس سنوات.

وفي التفاصيل ان متابعين كثر، توقفوا عند إطلالتها الأخيرة في حفل توزيع جوائز حيث إرتدت فستاناً أحمر ناعماً، هو نفسه الذي إرتدته منذ حوالي خمس سنوات في إحدى جلسات التصوير.

وهذا ما دفع بالكثيرين إلى إستغراب الأمر، في حين أبدى آخرون إعجابهم بالإطلالة معتبرين أن ذلك يدل على تواضعها وبساطتها وأنه ليس من المنطق أن ترتدي فنانة فستانا ثم ترميه بعد ذلك.