بالصور – إيناس الدغيدي تثير ضجة بفستان قصير.. وماذا عن اطلالة بوسي؟

إنطلقت فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي الخاص بالسينما المصرية، والذي يقام تحت شعار “نحو سينما مصرية .. مصرية”، ويستمر حتى السبت المقبل، وذلك بمسرح سينما مركز الابداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وبدأ الحفل بصعود رئيس المهرجان الفنان محمود عبد السميع والفنان عزت العلايلي، ضيف شرف الدورة الحالية لخشبة المسرح، بعدها تم تقديم لجنة التحكيم والتي يترأسها الناقد علي أبو شادي، وعضوية الفنان إبراهيم الموجي، والمخرجة إيناس الدغيدي وبوسي.

وتحدت الدغيدي برودة الطقس بفستان أبيض قصير، أشبه بالقميص وفوقه جاكيت من اللون البني مع بوط من اللون نفسه، واكملت اطلالتها بمكياج قوي.

أما النجمة بوسي فاختارت إطلالة كلاسيكية، حيث حضرت ببنطال باللون الأسود مع قميص من اللون نفسه مع قلادة من اللؤلؤ.

وعقب ذلك عرض فيلم “فوتوكوبي” الذي شهد غياب بطلته الفنانة شيرين رضا.