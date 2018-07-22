بالصور: الفنان الشاب أحمد مجدي يعقد قرانه على فتاة “من خارج الوسط الفني”

عقد الفنان الشاب أحمد مجدي قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى نهى، مساء أمس الجمعة، في احتفال عائلي خاص، لم يحضره أحد من داخل الوسط الفني، ولم يعلن مجدي موعد حفل الزفاف، ولكنه أكد سابقاً أنه سيعقد قرانه ويتزوج في صيف 2018

يذكر أن أحمد مجدي أعلن خطبته شهر فبراير الماضي، خلال استضافته في برنامج “شباب توك” الذي يقدمه جعفر عبد الكريم عبر شاشة “دويتش فيله” الألمانية الناطقة بالعربية، مؤكداً أن حبيبته تدعى نهى من خارج الوسط الفني، وأشار إلى عزمه عقد القران والزواج في صيف 2018، وبالفعل عقد القران مساء أمس في حفل اقتصر على الأسرتين فقط

المصدر: Sayidaty.net

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