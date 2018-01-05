بالصور- بعد وصف كليبها بالـ”مثير للشهوات”… المغنية التركية ترد فن

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فرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركي، غرامة مالية على 4 قنوات تركية بسبب عرض فيديو كليب للمغنية هاديسا “المساحة صفر”.

وقد وُصف الفيديو بالـ”إباحي” والـ”مثير للشهوة”. واتُهمت الفنانة التركية بأنها سرقت الفكرته من فيديو كليب “أفري تايم” للمغنية العالمية “بريتني سبيرز” الذي أصدرته في عام ٢٠٠٣.

وقد نشرت هاديسا مجموعة صور من الكليب عبر صفحتها الرسمية على انستغرام وعلقت بالقول:” أنا لا أسمح بوصف كليب اغنيتي بالاباحي، عندما توضح المرأة حبها من خلال المشاهد تصنف على أنها مثيرة للشهوات، لكن الفنانون الرجال الذين يصورون مشاهد غرامية مع ممثلات وعارضات الأزياء كما يشاؤون لا أحد يصف كليباتهم بالاباحية”.

وأضافت: “هل لأنني إمرأة يجب أن أسكت، طبعاً لا، سوف أعترض دائماً على التمييز العنصري بين الرجل والمرأة في مجتمعي، نحن في العام ٢٠١٨ ولا نوال للأسف نعاني كنساء، لكنني سأحارب من أجل ممارسة فني بحرية”.