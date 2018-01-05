بالصور – تشكيك ببراءة غادة عبد الرازق… وهي تردّ بهذه الطريقة فن

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نشرت الممثلة المصرية غادة عبر الرازق، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة تضمنت قولاً توجهت به إلى الأشخاص الذين لم يبدوا ثقتهم ببراءتها من تهمة خدش الحياء العام.

وجاء في المنشور: “لا تحاول إثبات براءتك أو حسن نيتك لشخص مقتنع تماماً بأنك المجرم أو الخاطئ، لأنني أؤكد لك أن محاولاتك جميعها فاشلة. فمن يحبك حقاً لن يظن فيك إلا خيراً”.

وتفاعل المتابعون مع هذه المقولة بشكل كبير، وأبدوا تأييدهم لها، حيث حققت أكثر من 23 ألف إعجاب. وتعليقاً عليها كتبت النجمة: “من أورع الكلام. حبيت”.

واعتبر عدد من معجبيها أنها تعني بذلك إصرار بعض الأشخاص على توجيه الاتهامات إليها رغم صدور حكمٍ ببراءتها من قضية الفيديو الفاضح.