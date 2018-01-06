بالصور – حادث سير مروّع يودي بنجم لبناني الى المستشفى فن

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نجا الفنان أيمن زبيب من حادث سير مروّع أدى الى تحطم سيارته بشكل كامل وإصابته، ما استدعى نقله الى المستشفى بشكل عاجل.

وفي التفاصيل، فوجئ زبيب بشاحنة محمّلة بالنفايات ومتوقفة إلى جانب الطريق، اثناء عودته الى منزله بعد منتصف الليل، فاصطدم بها، بخاصة ان أحوال الطقس السيئة حجبت عنه الرؤية.

ونقل المطرب اللبناني فوراً إلى المستشفى، حيث خضع لفحوص وتصوير إشعاعي محوري طبقي للتأكد من عدم وجود كسور، وبعد التأكد من استقرار وضعه الصحي سمح له الأطباء بالعودة إلى منزله.