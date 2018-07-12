بالصور- “خيرو” نجمة مسلسل “أبو الهنا”.. خسرت وزنها الزائد ونحافتها ستصدمكم!

من منّا لا يتذكّر شخصية “خيرو” من المسلسل السوري الشهير “ابو الهنا” من بطولة الممثل القدير دريد لحام؟

الممثلة إيمان الغوري، صاحبة شخصية أم الخير أو خيرو، قد عُرفت بوزنها الزائد آنذاك وأعلنت إعتزالها الأضواء بعد مرور 4 سنوات على عرض المسلسل

لكن “خيرو” الّتي كانت مثالاً للمرأة البدينة قد خسرت وزنها الزائد، فانتشرت صور حديثة لها بدت فيها نحيفة حتى بات التعرّف عليها صعباً

المصدر: lbcgroup.tv

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