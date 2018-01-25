بالصور – دنيا بطمة تغيظ حلا الترك مجدداً بكنية والدها

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صورة جمعتها بزوجها المنتج البحريني محمد الترك.

وأغاظت بطمة بتعليقها على الصورة الرومنسية، بعض المعلقين الذين اعتبروا ان الأخيرة تحاول مناكفة ابنة زوجها الفنانة حلا الترك.

وكنّت المطربة المغربية في تعليقها زوجها بـ”أبو غزل” نسبة لابنتها الوحيدة منه، بينما هو لديه 3 اولاد من طليقته منى السابر والدة حلا، بينهم ابنيه محمد وعبد الله.

وفي سياق منفصل، ردّت بطمة، عبر حسابها على “سناب شات”، على ما أشيع أخيراً عن إضافتها الخصلات المستعارة إلى شعرها، قائلةً إنها أنهت استحمامها للتو، وإن شعرها يظهر بشكله الطبيعي من دون أيّ زيادات.