بالصور.. ديمي لوفاتو تعتذر بسبب ايحاءاتها الجنسية مع راقصة على خشبة المسرح

فاجأت الفنانة العالمية ​ديمي لوفاتو​ المعجبين من خلال أدائها الجنسي على خشبة مسرح الـ BBC الموسيقي.

لوفاتو رقصت آنذاك بطريقة جريئة برفقة مجموعة راقصات شاركنها الرقص خلال تأديتها أحد أعمالها، صارخة بعدها قائلة: “أحب من تريد، ثم اذهب إلى والدتك وأخبرها بالأمر”.

بالإضافة إلى أنها تقاربت من جسد إحدى الراقصات بطريقة إيحائية. لوفاتو اعتمدت إطلالة “كاجوال”، فظهرت بتيشيرت سوداء وبنطالا وحذاء رياضيا، مع اعتمادها نظارة شمسية باللون الأرجواني.

الأمر استفز الجمهور إلى أن ظهر في وقت قصير رسالة اعتذار على الشاشات لأولئك الذين يشاهدون الحفل، جاء فيها: “نعتذر إذا ما تعرضت للإهانة من قبل أي من هذه المشاهد.”