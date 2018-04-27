بالصور.. رانيا يوسف تستعرض سيارتها الفارهة بفستان قصير يكشف عن ساقيها

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها على موقع «أنستجرام».

رانيا كانت تستمتع بأجازتها في باريس، ونشرت صور لها مع سيارة فارهة، وعلقت قائلة: «المفضلة عندي»، وظهرت رانيا وهي ترتدي فستان قصير جدا يكشف عن ساقيها.

رانيا يوسف لم تذكر بشكل مباشر أن السيارة ملكها، ولكن الجمهور انتقدها بسبب تباهيها بسيارتها الغالية الثمن كما فعل الفنان محمد رمضان من قبل، بينما دافع البعض عنها وقال إن رانيا التقطت صور بجوار السيارة فقط.

رانيا يوسف عرض لها مؤخرا مسلسل «الدولي» مع الفنان باسم سمرة، أحمد وفيق، سهر الصايغ، وحقق نجاحا كبيرا.