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بالصور – رسالة عاطفية مؤثرة من عاصي الحلاني إلى ابنته ماريتا في عيدها… كم أصبح عمرها؟

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بالصور – رسالة عاطفية مؤثرة من عاصي الحلاني إلى ماريتا في عيدها... كم أصبح عمرها؟

بالصور – رسالة عاطفية مؤثرة من عاصي الحلاني إلى ماريتا في عيدها... كم أصبح عمرها؟

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عبر حسابه على “إنستغرام”، صورة جمعته وابنته الفنانة ماريتا الحلاني.

وتوجه إليها بالتهنئة لمناسبة عيد ميلادها وكتب لها رسالة عاطفية مؤثرة جاء فيها: “اليوم يا فرحة عمري تكملين 21 سنة من العمر ولكن بالنسبة لي ما زلت طفلتي الصغيرة وأميرتي الجميلة في هذا اليوم راجيآ من الله أن يمد في عمري كي أفني حياتي في سبيل إسعادك أنت وإخوتك. يا حبيبتي كل سنة وأنت أجمل الجميلات. كل عام وأنت الغالية حبيبتي ماريتا”.

وحققت الصورة التي التقطت على طريقة السيلفي أكثر من 28 ألف إعجاب. وقد تفاعل معها معجبو الفنان وتمنوا لماريتا المزيد من النجاح.

بالصور – رسالة عاطفية مؤثرة من عاصي الحلاني إلى ماريتا في عيدها... كم أصبح عمرها؟بالصور – رسالة عاطفية مؤثرة من عاصي الحلاني إلى ماريتا في عيدها... كم أصبح عمرها؟

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