بالصور – زوجة وائل جسار تربكه وتخطف الأنظار بجمالها ليلة رأس السنة فن

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خطفت ميراي مقدسي، زوجة النجم وائل جسار الأضواء خلال احيائه لحفل ليلة رأس السنة داخل فندق انتركونتننتال سيتي ستارز بحضور عدد كبير من محبيه في مصر والعالم العربي.

ولفتت زوجته الانظار خلال تواجدها بين الجمهور بجمالها وأناقتها، حيث حضرت بجاكيت من الفرو باللون الابيض، واسدلت شعرها الاسود الطويل فوقه، وكانت محط اهتمام للكثير من الحاضرين الذين التقطوا معها ومع زوجها الصور التذكارية.



وقدم النجم اللبناني خلال فقرته التي أمتدت لأكثر من ساعة ونصف الساعة مجموعة كبيرة من أغانيه الرومانسية المميزة التي تفاعل معها الجمهور بشكل واسع.



يذكر أن الحفل شارك في احيائه الثنائي الشعبي بوسي ومحمود الليثي بالاضافة إلى الراقصة الأرمنية صوفينار التي تألقت بالعديد من الوصلات الاستعراضية.