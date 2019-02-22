بالصور.. زينة تثير الجدل في بيتها بفستانها القصير

بعد إعلانها عدم خوضها السباق الرمضاني هذا العام وعدم تقديمها أي أعمال جديدة الفترة الحالية، نشرت الفنانة زينة على حسابها الخاص بإنستجرام مجموعة من الصور لها وهي جالسة في بيتها.

زينة علقت على الصور بقولها: “مين قال إن قعدة البيت وحشة الواحد بيحس بيها إنه بني آدم ولا حد يضايقك ولا حد يوترك.. ملكة في بيتك.. الواحد بقاله كتير ما ارتحش.. الشقى وحش بس ضروري.. يومين إجازة الواحد يأكل وينام”.

وبذلك تعلن زينة أنها لن تخوض السباق الدرامي هذا العام أيضاً، حيث كتبت اعتذاراً لجمهورها عن عدم مشاركتها في اعمال لرمضان هذا العام قالت: “بعتذر لجمهوري إني لم ولن أتفق على مسلسل لرمضان السنة دي لأني عندي 3 أفلام الحمد لله.. التاريخ السري لكوثر، كل سنة وأنت طيب، والثالث مفاجأة بإذن الله لا تقل عن الفيلمين، أشوفكوا بعد رمضان في السينما جمهوري الغالي… بحبكم أوي”.