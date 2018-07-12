بالصور- شاهدوا الشبه الكبير بين إبن سيرين عبد النور والده فريد رحمة

تعيش الفنانة اللّبنانيّة سيرين عبد النّور لحظات الأمومة الرائعة مع مولودها الجديد كريستيانو إلى جانب زوجها

ونقلت هذه الأجواء الى حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت عبد النّور صورتَيْنِ لها وهي تحمل طفلها كريستيانو، خافية ملامحه

وظهر الطفل من الخلف وهو يبتسم لوالدته، لكن شكل رأسه وبروفيل أنفه يطابقان شكل والده ​فريد رحمة​.

وقد إرتدت سيرين فستاناً أبيض، وعلّقت على الصورتيْن قائلة: “لما بيضحك بشوف الدنيي كلها عم بتضحك بعيوني، ضحكة صغيرة منو بتكبرلي قلبي وبتزيدو فرح”.

المصدر: elfann.com