بالصور- شاهدوا الشبه الكبير بين إبن سيرين عبد النور والده فريد رحمة

تعيش الفنانة اللّبنانيّة سيرين عبد النّور لحظات الأمومة الرائعة مع مولودها الجديد كريستيانو إلى جانب زوجها
ونقلت هذه الأجواء الى حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت عبد النّور صورتَيْنِ لها وهي تحمل طفلها كريستيانو، خافية ملامحه
وظهر الطفل من الخلف وهو يبتسم لوالدته، لكن شكل رأسه وبروفيل أنفه يطابقان شكل والده فريد رحمة.
وقد إرتدت سيرين فستاناً أبيض، وعلّقت على الصورتيْن قائلة: “لما بيضحك بشوف الدنيي كلها عم بتضحك بعيوني، ضحكة صغيرة منو بتكبرلي قلبي وبتزيدو فرح”.
شوفو شو مهضومين الرسمات يللي صممتن مع @purebornuae و @purebornarabia هيدا الخط خاص بابني كريستيانو ومصنوع من المواد الطبيعية. شوفو الإنستا ستوري عندي و فيكن تشوفو النقشات وتتسوقو من www.pureborn.ae @Purebornuae @purebornarabia My happiness and Joy, my Christiano. Check in my Instagram story the range of Limited Edition prints I have designed in collaboration with @Purebornuae & @Purebornarabia ! The nappies are for Mums that are conscious of the environment but also see the fun side of life I can't wait to show you more and you can shop my organic prints on www.pureborn.ae #cyrineXpureborn #Pureborn
المصدر: elfann.com