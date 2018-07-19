بالصور – شاهدوا عقد قران طليق آسيل عمران من نجمة خليجية… والجمهور يقارن: من الأجمل

أعلن الإعلامي البحريني عقد قرانه من ابنة فنان خليجي شهير، مفاجئاً الجمهور بزواجه الثاني بعد أن كانت المرة الأولى من النجمة السعودية آسيل عمران، والتي أصبحت موضع مقارنة من حيث الجمال بزوجة طليقها الجديدة
ونشر الشاعر صور عقد القران مع وكيل العروس ووالدها الفنان البحريني خالد الشيخ الذي ظهر مقبلاً يد ابنته نور
ويحدثُ أنْ تُولَدَ ثانيةً !
تم عقد قراني على " نور " ابنة الأستاذ خالد الشيخ. pic.twitter.com/PsImkuivHR
— خالد الشاعر (@khaled_alshaer) July 18, 2018
في اول صورة #حصرية للعروسين الاعلاميين بعد اعلان ارتباطهما.. 👈أقول: السعادة في الحب انه يصنع لصاحبيه في كل لحظة .. حياة جديدة، فألف مبروك لأخي #خالد_الشاعر، وعروسه #نور_الشيخ ،زواجهما وحياتهما الجديدة 🌹🌹 ومبروك كبرى للكبير الفنان #البحريني #خالد_الشيخ والد العروس، الذي اشتقت له وسأهديه صورا نادرة له مع ابنته العروس في صغرها.. كما اشتقت للإعلامي العريس المميز الذي كان لنا تجربة جميلة سويا في قناة #وناسه .. ودامت الافراح عامرة ديار العروسين ومحبيهما. #ربيع_هنيدي #marriage @khaled_alshaer @bynooralshaikh87 @rabihhenedi #family #happy #bahrain
المصدر: lahamag.com
المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:
filflan.com : بالصور- خالد الشاعر يعقد قرانه على المذيعة البحرينية نور الشيخ