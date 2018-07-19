بالصور – شاهدوا عقد قران طليق آسيل عمران من نجمة خليجية… والجمهور يقارن: من الأجمل

أعلن الإعلامي البحريني عقد قرانه من ابنة فنان خليجي شهير، مفاجئاً الجمهور بزواجه الثاني بعد أن كانت المرة الأولى من النجمة السعودية آسيل عمران، والتي أصبحت موضع مقارنة من حيث الجمال بزوجة طليقها الجديدة

ونشر الشاعر صور عقد القران مع وكيل العروس ووالدها الفنان البحريني خالد الشيخ الذي ظهر مقبلاً يد ابنته نور

ويحدثُ أنْ تُولَدَ ثانيةً !

تم عقد قراني على " نور " ابنة الأستاذ خالد الشيخ. pic.twitter.com/PsImkuivHR — خالد الشاعر (@khaled_alshaer) July 18, 2018

المصدر: lahamag.com

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