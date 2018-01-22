بالصور- شيرين عبد الوهاب على طبيعتها بثياب النوم ومن دون ماكياج

لفتت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ أنظار جمهورها إلى إطلالتها الأخيرة عليهم ، بسبب صورها التي بدت فيها بثياب النوم ومن دون ماكياج.

ففي الصور التي تمّ تداولها بكثرة من قبل متابعي مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت عبد الوهاب وكأنها تطل مباشرة بعد لحظة إستيقاظها من النوم، مرتدية ثياب نوم بالازرق والأبيض، وكانت على طبيعتها من دون ماكياج.

وتفاعل جمهورها مع الصور بشكل كبير، مثنين على تلقائيتها وعفويتها المعهودة، إن من حيث الإطلالة أو من حيث حركاتها التي بدت وهي تقوم بها كأي شخص بعد إستيقاظه من النوم مباشرةً.

وكانت أثارت عبد الوهاب مؤخراً الجدل بين متابعيها حول حياتها الشخصية والعاطفية تحديداً وما اذا كانت تعيش مشاكل معينة بهذا الخصوص، وذلك بسبب تعليق لها عبر أحد صفحاتها الخاصة قالت فيه:” هو اللي قلبه مات خلاص ممكن في يوم يرجع يحس؟.. قال صعبان عليه”