بالصور.. صافيناز تثير الجدل بسبب ظهورها بالمايوه

أثارت الفنانة الاستعراضية، الأرمنية ​صافينار​ الجدل بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ظهورها بالمايوه ومن دون ماكياج بصورتين نشرتهما على إحدى صفحاتها عبر هذه الوسائل.

ومن ناحية أخرى، كان مواطن مصري قد هدد بتفجير منطقة سكينة بالقاهرة، بعدما علم بأنّ صافيناز المقيمة بمصر متزوّجة وليست عزباء كما كان يتخيل، وهدد قوات الامن أنه في حال عدم الاتيان له بها خلال ساعات سيقوم بتفجير المنطقة.

واستقبلت صافيناز الخبر بنوبة من الضحك، مؤكدة أنها لا تعرف أي شيء عن ذلك الرجل، خصوصا أنها غير مرتبطة بأحد، قائلة “مش مرتبطة بحد علشان أخونه”.