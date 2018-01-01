بالصور- طرافة غزل إبنة دنيا بطمة تشعل “إنستغرام”.. شاهدوا ما فعلته بقالب الحلوى! فن

مواضيع مختارة

نشرت الفنانة دنيا بطمة عبر حسابها على “إنستغرام” صوراً جديدة لابنتها غزل خلال حفل عقيقتها الذي أقيم في أحد فنادق مراكش بحضور عدد من الفنانين وأفراد العائلة.

وبدت الطفلة في إحدى الصور وهي تتناول الكيك بنفسها وكأنها تغرق في قالب الحلوى. وقد أبدى المتابعون إعجابهم ببراءتها وطرافتها.

وتعليقاً عليها كتبت الفنانة: “تصبحون على هالجمال. ما شاء الله. بكرا راح انزل لكم كل تفاصيل عقيقة بنتي لي كانت أكثرمن أسطورية بحضور فنانين والناس لعزيزة وعائلتي وحبابي غداً ستعرفون من هم جنود الخفاء الذين ساهموا في نجاح هذه الليلة”.

ويشار إلى أن النجمة المغربية واجهت أخيراً موجة من الانتقادات بسبب تغير شكلها حيث رأى بعض المتابعين أنها أصبحت أشبه بالدمى البلاستيكية.

ورجّح آخرون أن تكون خضعت للعديد من عمليات التجميل في منطقة الذقن ولتكبير الشفاه والخدود وتعديل شكل الفكين.