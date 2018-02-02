بالصور – فنانة سورية على تشبيهها بنادين نسيب نجيم: ما دخلني إذا غيري عرّض حناكو فا صرنا بنشبه بعض بالصدفة

أشعلت الفنانة السورية سارة فرح مواقع التواصل من خلال نشرها صوراً لها عبر حسابها على “إنستغرام” حيث رأى الكثير من المتابعين أنها أصبحت شبيهة بالممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

إلا أن آخرين اعتبروا أنها لا تشبه أحداً وأن جمالها طبيعي. ورداً على ذلك، أرفقت الفنانة إحدى الصور بتعليق جاء فيه: “هات لنشوف بمين بدكن تشبهوني هالمرة ؟ ما دخلني إذا غيري عرّض حناكو فا صرنا بنشبه بعض بالصدفة. تم تعديل البوست مشان العالم اللي ما فهمت شو حكيت. مزحة هي اسما عفكرة ولو. بس بكل الأحوال دخيل جمالنا تنيناتنا. صباحكن رضا و حب و راحة بال يا رب”.