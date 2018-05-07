بالصور.. فنان لبناني يثير الجدل بخبر زواجه من صديقه

في خطوة مفاجئة ولافتة، اثار الفنان اللبناني ​نيكولا شلهوب ​الجدل باعلانه خبر زواجه من صديقه، حيث انه نشر صورة له برفقته، تظهر تقبيلهما لبعضهما، وذلك عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وانهالت التعليقات من قبل متابعيه الذين باركوا لهما، متمنين له السعادة الدائمة.

الجدير ذكره ان الفنان نيكولا شلهوب كان قد اصدر مؤخرا فيديو كليب أغنية “​صار أفضل نفترق​” على يوتيوب، من إخراج فادي أبو رجلي ويحكي قصة زوجين انقلب الحب بينهما بعد سنوات من الزواج والعشرة إلى عنف وعدم قدرة على التحمل والتعايش أكثر.

