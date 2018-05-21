بالصور: كيف احتفلت نانسي عجرم بميلاد ابنتها

في أجواء عائلية مميّزة، إحتفلت الفنانة نانسي عجرم بميلاد ابنتها الكبرى ميلا، التي ظهرت كالأميرة الصغيرة بفستانها الأبيض.

وشاركت النجمة اللبنانية جمهورها على تطبيق “انستغرام” بمجموعة من الصور من الحفل وظهرت مع طفلتيها بكامل أناقتها وسيطر اللون الأبيض على الحفل، فارتدت عجرم فستاناً أبيض ناعم واختارت للطفلتين فستانين من اللون نفسه، ووضعت صاحبة العيد تاج من الورود.

وزيّن الحفل باسم الطفلة باللغة الانكليزية بالورود والأضواء، مع قالب حلوى من طبقات من اللونين الابيض والذهبي، إضافة الى السفرة المرتبة والضيافة المميزة من الشوكولا والحلويات والمكسرات مع زينة راقية.

وكانت عجرم طرحت في الأيام الماضية أغنية تتر المسلسل اللبناني “جوليا”، عبر حسابها على موقع “تويتر”، وأغنية “عم بتغير” من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي.