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بالصور.. كيف بدت أحلام بلقيس آيتن عامر دنيا سمير غانم وغيرهن في ليلة زفافهن!

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bride wed

دائما ما يبحث الجمهور عن صورا خاصة بفنانيهم المفضلين، اذ ان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا لفنانين في حفل زفافهم، ومن بينهم الفنانة ​أحلام​ التي تزوجت من بطل الرالي القطري مبارك الهاجري في يونيو عام 2003.

كذلك صورة من حفل زفاف الفنانة المغربية جنات في 28 أغسطس 2017، وكان من بين الحضور حينها الفنان المصري ​محمد حماقي​.

ايضا صورة من زواج الفنانة ​آيتن عامر​ من المصور ​محمد عز​ العرب عام 2015 .

وصور من زفاف الفنانة الخليجية ​بلقيس فتحي​ من رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف في ديسمبر 2016.

اضافة الى صور زفاف الفنانة ​دنيا سمير غانم​ و الإعلامي رامي رضوان في 13 يونيو 2013.

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