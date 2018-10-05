بالصور -كيف كانت زوجة أحمد الفيشاوي قبل التجميل.. لن تصدقوا !

اثارت زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي جدلاً جديداً، بعد الضجة التي اثارتها القبلة التي جمعتهما على السجادة الحمراء في الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.



وأعاد مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي نشر صور قديمة لندى كامل، زوجة الفيشاوي، ما أظهر التغير الدائم في ملامحها والفارق الكبير بين الماضي والحاضر في هذا الجانب، وأبرز إجراءها عمليات تجميلية عدة، قبل ظهورها الأخير في المهرجان.



ودافعت تعليقات أخرى عن زوجة الفيشاوي، معتبرة أن زاوية إلتقاط بعض الصور ظلمتها، فظهرت بملامح ضخمة، إضافة الى أنها كانت من دون مكياج، الامر الذي غير مظهرها، فبدت مختلفة عن شكلها المعروف بالمكياج.

يذكر أنها المرة السادسة التي يتزوج فيها الفيشاوي، إذ سبق أن تزوج 5 مرات من قبل، ولديه ابنة تدعى لينا من طليقته هند الحناوي.