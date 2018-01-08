بالصور- ليوناردو دي كابريو على علاقة جديدة بعارضة أزياء شهيرة تصغره بـ20 عاماً
يبدو أن الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو،43 عاماً، قد دخل في علاقة حب جديدة، ووفق ما أكدته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإنه يواعد عارضة الأزياء الأرجنتينية كاميلا مورون، 23 عاماً.
وأكدت الصحيفة أن الثنائي يتواعد منذ حوالي الـ6 أشهر وانهما امضيا معاً عيد الميلاد في ولاية كولورادو الأميركية.
ويلاحظ في هذه العلاقة التي يبدو فيها فارق العمر واضحاً بينهما، أن الأمر لا يتوقف فقط على الإبنة في العائلة، حيث ان والدتها وتدعى لوسيلا سولا،38 عاماً، على علاقة بالممثل العالمي آل باتشينو 77 عاماً، والذي يبلغ عمره ضعف عمرها.
وتدعى لوسيلا سولا،38 عاماً، على علاقة بالممثل العالمي آل باتشينو 77 عاماً، والذي يبلغ عمره ضعف عمرها.
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وشنو عليه ؟ هو الفياغرا ههههههههههههههههههههههههه على شنو اخترعوها ؟؟ مو غلط ابدا فيتامينات إضافية ههههههههههههههه
كل الرجال فوق الخمسين بياخذوها حتى تعمل حركة ههههههههههههههههه في الحياة الاقتصادية وبالمرة تعمل حركة في أماكن اخرى ، المهم المراة ما تعنس وعدها راجل عمره هههههههههههههه تسعين .
طيب مو أرخص يعمل تقاعد عن النكاح ههههههههههههههههههههه ويصير على المعاش ويقضيها بس حضن وحنان ؟؟؟
بدل الفياغرا وحقن البوتكس وعمليات تجميل وزراعة شعر وتسريحة ناكشة الشعر المزروع وصبغ للحية مثل ما يبين في الصورة ههههههههههههههههههه ؟؟؟ بس يجوز البنت مستقتلة هههههههههههههههههههه رغم انو ما بتسوى كثير .
أنتم ذكرتم أن البنت كاميلا عمرها 23 سنة و أمها لوسيلا 38 سنة !!!!!!!!!!!!!!!! يعني: “avec un petit calcul” نجد أن الفرق بين البنت و أمها 15 سنة فقط !!! يعني متى تزوجت أمها؟ في سن 13 أو 14 سنة لتنجب ابنتها و هي أم في سن 15 سنة !!!!! لا أعتقد بأن يحصل هذا لدى الغرب – و هو زواج القاصرات- ربما إن حدث بقرى جبال الأطلس المتوسط يمكن أصدق الأمر لكن في الارجنتين ، هنا نطرح أكثر من علامة استفهام!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
أعتقد أنكم تخربطون كثيرا هذه الأيام في مواضيعكم يا نورت…شوية مصداقية بليزززز !