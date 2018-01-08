بالصور- ليوناردو دي كابريو على علاقة جديدة بعارضة أزياء شهيرة تصغره بـ20 عاماً فن

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يبدو أن الممثل العالمي ​ليوناردو دي كابريو​،43 عاماً، قد دخل في علاقة حب جديدة، ووفق ما أكدته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإنه يواعد عارضة الأزياء الأرجنتينية ​كاميلا مورون​، 23 عاماً.

وأكدت الصحيفة أن الثنائي يتواعد منذ حوالي الـ6 أشهر وانهما امضيا معاً عيد الميلاد في ولاية كولورادو الأميركية.

ويلاحظ في هذه العلاقة التي يبدو فيها فارق العمر واضحاً بينهما، أن الأمر لا يتوقف فقط على الإبنة في العائلة، حيث ان والدتها وتدعى لوسيلا سولا،38 عاماً، على علاقة بالممثل العالمي آل باتشينو 77 عاماً، والذي يبلغ عمره ضعف عمرها.