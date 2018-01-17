بالصور- مايا دياب تصف سعد الحريري بشيخ الشباب
إلتقت الفنانة مايا دياب برئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الحكومي، واصفة إياه بشيخ الشباب.
ونشرت دياب عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها مع الحريري وعلّقت: دولة الرئيس سعد الحريري شيخ الشباب وقلبه وعقله..شكراً..منحبّك”.
يُذكر أن آخر أعمال دياب كان فيديو كليب أغنية “هي دي الدنيا “، من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، وتوزيع هادي شرارة، والكليب من إخراج جو بو عيد، كما تعمل على التحضير لألبومها الجديد الذي يضم أغنيات باللهجتين المصرية واللبنانية.