بالصور- مايا دياب تصف سعد الحريري بشيخ الشباب فن

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إلتقت الفنانة ​مايا دياب​ برئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في السراي الحكومي، واصفة إياه بشيخ الشباب.

ونشرت دياب عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها مع الحريري وعلّقت: دولة الرئيس سعد الحريري شيخ الشباب وقلبه وعقله..شكراً..منحبّك”.

يُذكر أن آخر أعمال دياب كان فيديو كليب أغنية “هي دي الدنيا “، من كلمات ​أمير طعيمة​، ألحان رامي جمال، وتوزيع هادي شرارة، والكليب من إخراج ​جو بو عيد​، كما تعمل على التحضير لألبومها الجديد الذي يضم أغنيات باللهجتين المصرية واللبنانية.