بالصور – مفاجأة جديدة حول علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني.. “ونقول ألف مبروك بقى” فن

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فيما لا يزال النجم المصري عمرو دياب يلتزم الصمت حول علاقته بالفنانة دينا الشربيني، أعادت صور جديدة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعه من حفله الأخير في دبي الجدل و الحديث عن زواجهما السري الى الواجهة.

ونشر الفنان الشاب شادي شامل على صفحته صورة له أثناء حضوره حفل “الهضبة” الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى في دبي ليلة رأس السنة، وكانت الشربيني تجلس بجواره على الطاولة، الأمر الذي أعاد الجدل حول علاقتها بالنجم المصري، لا سيما وأنها تواجدت في أغلب حفلاته في الفترة الأخيرة.

من جهة ثانية، فجرت خبيرة التجميل رشا شلباية، مفاجأة جديدة حول علاقة الثنائي، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك” صورة جمعتها بدينا، وعلقت عليها قائلة: “مع فريق العمل.. قصدي دينا الشربيني، من حفلة عمرو دياب في دبي، غنالها تملي معاك، وشاور عليها علناً كدة مرتين وهو بيغنيها”.

وتابعت: “كمان وهو بيغني برج الحوت عمل نفس الشيء، ده غير إنها دخلت الحفلة قبله مباشرة، وبعد الحفلة بساعة شوفتها نازلة معاه من الفندق خارجين ومعاهم ناس أصحابهم.. نقول ألف مبروك بجد بقى”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذه التعليقات، مستغربين إصرار الطرفين المتواصل على نفي علاقة الحب التي تجمعهما، والتأكيد على أنهما فقط يتعاونان في فيلم سينمائي.