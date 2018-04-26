بالصور.. نادية الجندي تطالها الانتقادات بسبب “الجينز”

حضرت الممثلة المصرية ​نادية الجندي​ المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ19، والمقام في الفترة من 26 إلى 29 من نيسان الجاري، حيث سيتم تكريمها ضمن فعاليات المهرجان.

ونشرت نادية الجندي صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال استمتاعها بالطقس في تونس، وظهرت في بعضها لحظة وصولها الى المطار، حيث تم استقبالها بشكل مميز جداً وأهدتها إدارة المهرجان باقة من الورود .

إلّا أنّ اللافت في الموضوع “الجينز” الذي ارتدته، والذي طاله العديد من الانتقادات، بحيث رأى بعض متابعيها أن شكل الجينز الذي ترتديه لا يناسب عمرها.