بالصور.. نانسي عجرم تحتفل مع زوجها بالمناولة الاولى لابنتهما “ميلا “

احتفلت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ وزوجها السيد فادي الهاشم بالمناولة الأولى لإبنتهما ميلا، حيث انتشرت عبر أحد مواقع التواصل الإحتماعي صورتان من حفل المناولة لميلا.

الصورة الأولى التي انتشرت أظهرت نانسي عجرم الى جانب زوجها فادي الهاشم وابنتيهما إيلا وميلا داخل احدى الكنائس، كما انتشرت صورة اخرى لميلا وهي تجلس الى جانب زميلات لها احتلفن بالمناولة أيضاً وبدا على وجهها علامات الفرح.

وانتشرت الصورتان عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير حيث انهالت عليهما التعليقات وأغلبها من المتابعين الذين تمنوا لعجرم وعائلتها التوفيق والسعادة.