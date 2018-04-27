بالصور.. نيكي ميناج تختار فتاة محجبة لتشاركها الغناء على المسرح

تبادل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو، ظهرت خلالة المطربة الأمريكية الشهيرة نيكي ميناج، والبالغة من العمر 35 عاما، وهي تقدم فقرة تفاعلية مع جمهورها خلال حفل فني أحيته مؤخرًا.

وقامت النجمة العالمية اللامعة باختيار أشخاص عشوائيًا من الجمهور ليصعدوا إلى المسرح ويرددوا معها كلمات أغانيها، وكانت المفاجأة عندما وقع اختيارها على فتاة محجبة من كردستان.

النجمة العالمية تفاعلت بقوة مع الفتاة الكردية واحتضنتها على المسرح في ظل تعالي صيحات الجمهور، وسألتها نيكي عن اسمها، فأخبرتها الفتاة بأن اسمها “تالبان”، ومن كردستان، وفي هذا الوقت سألت “ميناج” جمهورها بعدها عن مواطني دولة كردستان الحاضرين في حفلتها.