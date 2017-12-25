بالصور- هل فعلاً تزوج محمد منير عرفياً من هذه الممثلة الشابة!

بالصور- هل فعلاً تزوج محمد منير عرفياً من هذه الممثلة الشابة! فن

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تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي صورة لوثيقة زواج عرفية بين الفنان المصري ​محمد منير​ والممثلة المصرية الشابة ​مي حسن​ محررة بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي والذي يصادف نفس يوم ميلاده.

و في تفاصيل الثيقة فهي محررة ما بين محمد منير محمد أبايزيد جبريل متولي، وأسم الشهرة محمد منير والعمل مطرب، وبين مي حسن عبد الحكيم من مواليد 4 أيلول/سبتمبر 1985 وتولت الوكالة بنفسها.

وتبرز الوثيقة أيضاً إسم الشهود وهم رامي عادل منير ومحمد محمود رامي العدل.

وبعد تداول هذه الوثيقة، لوحظ إغلاق حسن لهاتفها، بينما إمتنع منير عن الرد على هاتفه.

وعلى الرغم من دقّة التفاصيل المدونة في الوثيقة، إلا أنه ينتظر التأكيد من الطرفين لصحة الخبر.