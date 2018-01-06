بالصور.. ​سارة فرح​ تتعرض للانتقادات بسبب فستانها الذي أظهر ملابسها الداخلية فن

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نشرت الفنانة السورية ​سارة فرح​، صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقتها بتعليق وقالت:” صباح الخير يا أهل الخير”.

واللافت في الموضوع هو انّ سارة كانت قد ظهرت في الصورة وهي ترتدي الفستان الاسود القصير، الذي أظهر ملابسها الداخلية. فانتشرت التعليقات من قبل متابعيها، وأثارت الصورة جدلاً واسعاً.

يذكر أنّ موقع الفن كان قد علم مؤخراً أنّ ​سارة فرح​ تتابع حاليا تحضير ميني البوم سيصدر بالفترة المقبلة واكدت انها ستصدره في الاول من شهر آذار/مارس تزامنا مع عيد ميلادها واشارت سارة الى انها ستصور كليب لاغنية جديدة من الالبوم والتي ستحمل عنوانه.