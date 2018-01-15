بالفيديو.. أحلام تدعم ابنها فاهد بطريقتها الخاصة.. شاهدوا ما فعلته ! فن

مواضيع مختارة

نشرت ​الفنانة أحلام​، صورة لها الى جانب ابنها فاهد عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لتدعمه بطريقتها الخاصة التي تدل على حبها وعاطفتها عليه، لأنه سيقوم بخطوة جديدة عبر فتحه قناة على “يوتيوب” ينشر فيها مقاطع فيديو متنوعة عن حياته اليومية.



وعلقت أحلام على الصورة وقالت:” تابعوه ولدي حبيبي تراه راعي سواليف وراعي معاني وادعوا له”.

وليست المرة الاولى التي يقوم فيها فاهد بنشر مقاطع فيديو له، بل حرص دائماً على نشر مقاطع طريفة يقلد فيها شخصيات متعددة وينال على إعجاب المشاهدين لطرافته وعفويته.