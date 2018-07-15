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بالفيديو- أحلام من دون ماكياج تكشف عن خضوعها لعملية تجميل في شفتيها

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شاركت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ الجمهور تفاصيل خضوعها لعملية تجميل جديدة في شفتيها تعرف بـ”الشفاه الماسية”.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت به من داخل عيادة الطبيب، وبدت من دون ماكياج تشرح للمتابعين عن العملية مشيرةً إلى انها لا تعتمد على حقن الشفاه بالفيلر والمواد الصناعية، وإنما باستخدام نوع معين من الفيتامينات الذي يجعل الشفاه ممتلئة ومتوردة بلون وردي دائم.

المصدر: elfann.com

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