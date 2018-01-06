بالفيديو- أحمد السقا ينتقم من أحمد فهمي ويلقنه درساً لن ينساه فن

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تصريحات الممثل أحمد فهمي الأخيرة ضد الفنان أحمد السقا، والتي أدلى بها من خلال بعض اللقاءات التلفزيونية، ووجه فيها بشكل كوميدي اتهامات للسقا بضربه، لم تمر مرور الكرام بالنسبة للسقا.

والدليل أنه رغم مرور وقت طويل عليها، إلا أن السقا لم يمحيها من ذاكرته حيث قرر أن ينتقم منه بطريقته، وضربه علقة ساخنة، وهو ما جاء واضحاً من خلال مقطع فيديو قام أحمد السقا بنشره عبر صفحته الشخصية على “الفيسبوك”.

وظهر السقا وهو يلقن أحمد فهمي درساً لن ينساه بعدما أسقطه على الأرض وظل يضرب فيه، من خلال فيديو كوميدي ظهر الثنائي فيه بملابس واحدة متشابهة ليأتي كل منهما نسخة طبق الأصل من الآخر.

وقال أحمد السقا من خلال الفيديو: “أنا وأخويا أحمد فهمي، بايتين مع بعض، وبالصدفة لابسين زى بعض فماحدش يتريق علينا، أحمد فهمي طلع برامج كتيرة جداً، بشكره على تقديره ليا، وأنا مش أكبر منه بكتير، هو أخويا الصغير وأنا بحبه جداً جداً، وهو بيدعي إنه يقدر يعمل إللي أنا بعمله علشان لما يطلع، أنا هعمل حاجة واحدة بس علشان لما يطلع يحلف بالبرامج ويقول إني بضربه يبقي مش كدب، وأديني بضربه بجد”.

واستكمل قائلا: “ودي كانت فقرة بيني وبين أحمد فهمي بنعرضها لحضراتكم لأن ده أخويا الصغير وأخويا الحقيقي.”