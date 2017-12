بالفيديو – أصالة تخرج عن صمتها وترد على قصي خولي بكلمات جريئة

شو هالإمتحان الصّعب!!!!!! كلّنا تعبنا ومحاولات الفرح منقوصه ، والعيل تشتّتت وصارت أحلامنا مانموت … مابيهمّني #قصي_الخولي مع مين وضدّ مين؟ وأنا بحبّه كتير وبحترمه وماسألت ولابدّي أسأل شو موقفه ؟ مابعتقد فيه شعب بالتاريخ تعذّب قدّنا واختلف مع بعضه قدّنا وشتم أهله وصحابه قدّنا … وبهاليوم المبارك بعيد ميلاد سيّدنا المسيح بندعي إسلام ومسيحيّين ترجع المحبّه تنبض بالقلوب الّلي هلكها الحزن والقسوة ، ونرجع نقول بكلّ الفخرّ أنا سوري ، أنا الّلي حاربت الكراهيه وزرعت محبّه، أنا الّلي حاولت وأنا الّلي مانسيت الأملّ بالنّاس ، بدنا نعيش ونساعد النَّاس تعيش لأنّه الحياة من حقّ الكلّ… وخلّونا بهالسنه الجديده نغيّر طريقتنا مع بعض وعالقليله القليله نبطّل نكره بعض بلكي بنوقّف ندبح بعض ويمكن لو رحمنا بعض بيرحمنا باقي العالم ، الّلي بيدبحنا كلّ لحظه وبكلّ الطرق، وأوّلها وأغربها إنّه السوري ممنوع خياله يسمحله يفكّر يقدّم على ڤيزا ، مو قصدي لأمريكا وأوروبّا لأ بلاد عربيّه صديقه وحبيبه وكلّ الكلمات الرنّانه ، صارت كلمة سوري تهمه ، وصار مهجّر وإسمه عند صحابه وأهله نازح أو لاجئ ، مو ضيف وصاحب بيت ، حتّى كلامنا بكلّ بقعه من بلادنا صار قاسي وجارح ، اليوم عيد السلام والمحبّه وبندعي الله تعمّ المحبّه والسلام بقلوب الكلّ . #سوريا#سوريا_الجريحه #الشام#الشامخه #الله_يحمي_بلاد_العرب#عيد_ميلاد_مجيد

