بالفيديو – أصالة تخرج عن صمتها وترد على قصي خولي بكلمات جريئة فن

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أثارت النجمة السورية أصالة ضجة كبيرة من خلال رسالة مؤثرة وجهتها للشعب السوري بمناسبة اعياد آخر السنة، مستعينة بابن بلدها النجم قصي خولي.

ونشرت أصالة على “انستغرام” مقطع فيديو لأغنية خولي الجديدة والتي تحمل اسم “مع مين وضد مين”، وهي على طريقة الراب وعلقت عليها قائلة: “شو هالامتحان الصّعب كلّنا تعبنا ومحاولات الفرح منقوصة والعيل تشتّتت، وصارت أحلامنا ما نموت ما بيهمّني قصي خولي مع مين وضدّ مين؟ وأنا بحبّه كتير وبحترمه، وما سألت ولا بدّي أسأل شو موقفه؟ ما بعتقد فيه شعب بالتاريخ تعذّب قدّنا، واختلف مع بعضه قدّنا، وشتم أهله وصحابه قدّنا”.

وأضافت: “وبهاليوم المبارك بندعي إسلام ومسيحيّين ترجع المحبّة تنبض بالقلوب الّلي هلكها الحزن والقسوة، ونرجع نقول بكلّ الفخرّ أنا سوري أنا الّلي حاربت الكراهية، وزرعت محبّة أنا الّلي حاولت، وأنا الّلي ما نسيت الأمل بالنّاس بدنا نعيش ونساعد النَّاس تعيش، لأنّه الحياة من حقّ الكلّ، وخلّونا بهالسنة الجديدة نغيّر طريقتنا مع بعض، وعالقليلة القليلة نبطّل نكره بعض بلكي بنوقّف ندبح بعض”.

وأضافت: “ويمكن لو رحمنا بعض بيرحمنا باقي العالم الّلي بيدبحنا كلّ لحظة وبكلّ الطرق وأوّلها وأغربها إنّه السوري ممنوع خياله يسمحله يفكّر يقدّم على ڤيزا مو قصدي لأميركا وأوروبّا، لأ بلاد عربيّة صديقة وحبيبة، وكلّ الكلمات الرنّانة، صارت كلمة سوري تهمة، وصار مهجّر واسمه عند صحابه وأهله نازح أو لاجئ، مو ضيف وصاحب بيت، حتّى كلامنا بكلّ بقعة من بلادنا صار قاسي وجارح، اليوم عيد السلام والمحبّة وبندعي الله تعمّ المحبّة والسلام بقلوب الكلّ”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع كلامها ولاقى اعجاب الالاف منهم وتعليقاتهم التي شكرتها على كلامها الصحيح الذي نقل معاناة الملايين من الشعب السوري حول العالم.