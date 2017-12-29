بالفيديو.. أصدقاء جورج وسوف يفاجئونه بعيد ميلاده فن

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إحتفل أصدقاء الفنان ​جورج وسوف​ بعيد ميلاده خلال وجوده في الخارج، فأحضروا قالب حلوى مصمم على شكل عود كبير، وغنوا له وتمنوا له الصحة والعافية.

وإنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه وسوف وأصدقاؤه وهم يحتفلون بعيده، وبدوره شكر وسوف الأصدقاء على هذه اللفتة الكريمة، وتمنى لهم التوفيق من كل قلبه.

من ناحية أخرى، من المقرر أن يطرح وسوف ألبومه الجديد خلال العام المقبل، الذي سيضم مفاجآت فنية كثيرة لناحية تعامله مع كبار الملحنين العرب، كما أن هناك أغنية من ألحان الفنان ​وليد توفيق​.