بالفيديو- أمير كرارة يتحدث عن مرض ابنته.. ولماذا جرى بها في الشارع حافياً وعارياً؟ فن

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رغم حرص الفنان أمير كرارة على إبعاد حياته الشخصية عن الأضواء لكنه أزاح الستار عن العديد من الأسرار الشخصية والكواليس الخاصة بحياته وعائلته والعديد من الأمور العامة من خلال حلوله ضيفاً على حلقة جديدة من برنامج “أنا وأنا” للإعلامية سمر يسري على فضائية “أون تي في”.

في البداية كشف كرارة عن رأيه في السوشيال ميديا مؤكداً أنه قد تسبب له فترة في اكتئاب شديد قائلا: “شايف إن موضوع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي خد الناس من بعضها بشكل غير طبيعى وخرب العلاقات، وبيعمل مشاكل، أنا واحد من الناس ما بحبهاش، ماليش فيها، ومرة جالي اكتئاب من كلام بعض الناس وشتيمتهم ليا، وأنا ما بحبش حد يشتمنى ولا يكرهني ولا يقلل مني”.

وكشف أيضاً عن سر هوسه الشديد بالأحذية قائلا: “أنا بحب الجزم، وبحب اشتري من كل واحدة اتنين، لأن بخاف تبوظ وما يكونش لها بديل، وبالنسبة ليا كل جزمة عندي زى قطعة الألماس وبحافظ عليهم بشكل معين ومهوس بيهم، ومراتي مهووسة بالشنط”.

وعن أبنائه قال: عائلتى وأبنائي، أهم حاجة في حياتي، عندى ثلاث أبناء هم سليم 8 سنوات، وليلى 5 سنين، ونيللى مولودة عمرها شهر واحد، ودايماً بخاف يبعدوا عني، علشان كده الكابوس اللي في حياتي أنهم يبعدوا عني لما يكبروا، وأنا أب مثالي بحب بيتي وبحب أخرج مع أولادي، لما بسافر وأبعد عنهم ببقي عايز أرجع لهم بسرعة ومش بكون مرتاح”.



وعن ذكرياته مع والده ووالدته قال: “والدي كان أحلي وأطيب وأجدع راجل في الدنيا، وعمره في حياته ما زعق لنا، ولا ضربنا، ولا اتخانق معانا ولا عاقبنا على حاجة، وربانا بطريقة غريبة، وكنت بحبه جداً وبيحبنى جداً، وحالياً مفتقد اتصاله بيا وكنت بحب أسمع صوته، أمي اتوفت من 16 سنة كنت مرتبط بها جداً، بس أبويا أثر فيا جداً.

وتحدث كرارة عن مرض ابنته وكيف شاهدت الموت، قائلا: “مش بحب أتكلم في الموضوع ده وشفت معاها منظر صعب، كان عندها سنتين ونصف وشفتها بمنظر ما شوفتهوش فى حياتي، دخلت عليها لقيت عينيها مقلوبة وتشنجات، خدتها وجريت فى الشارع عريان وحافي من الصدمة، وجريت بملابسي الداخلية وحافي، والدكتور قالي أدعلوها، وفضلت فى المستشفى.

ونفى أمير كرارة وجود خلافات بينه وبين أحمد عز بعد ازمة الخلية وكلبش وما أثير عن اقتباس أحدهما من الآخر، كما نفى وجود أى خلافات تجمعه بالنجمة اللبنانية سيرين عبد النور، قائلا: “ماعنديش مشاكل مع سيرين عبد النور وهى نجمة كبيرة، وعلاقتي بها كويسه، ولو اتعرض عليا حاجة معاها هعملها”.

وعن اتهامه بتقليد الفنان محمد رمضان قال: “كلام مش مظبوط لا طريقة محمد رمضان ولا سكته تشبهني، عمرى ما اقلده ولو قلدته هخسر، وهو راجل نجم، وعنده قاعدة جماهيرية كبيرة”.